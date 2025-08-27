Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 27 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 78%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Mazamitla