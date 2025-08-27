Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 27 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 78%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

