Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de agosto de 2025

El clima en Chapala para este miércoles 27 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 69%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

