Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 27 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se establece, el clima presenta un 65% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 57%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 27 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Lunes 1 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 27

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 26

