Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de agosto de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Cancún para este miércoles 27 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se establece, el clima presenta un 65% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 57%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 27 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Lunes 1 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 27

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 26

