Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 27 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 78%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

