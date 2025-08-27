Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de agosto de 2025

El clima en Zapopan para este miércoles 27 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala