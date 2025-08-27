Miércoles, 27 de Agosto 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 27 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se comunicó, el clima presenta un 93% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

