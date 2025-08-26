Martes, 26 de Agosto 2025

Hoy No Circula miércoles 27 de agosto de 2025: Autos que descansan en CDMX y Edomex

¡Anótale! Estos son los autos que no podrán circular mañana en la Zona Metropolitana del Valle de México

El horario del Hoy No Circula es desde las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche. ESPECIAL/SUN/ ARCHIVO

El programa Hoy No Circula limita la circulación de los autos en función del último dígito de la placa y el color del engomado, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de México. 

Según el informe más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (CDMX), con corte a las 21:00 horas, la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada es buena por lo que los niveles de contaminación no son lo suficientemente altos como para que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active la contingencia ambiental.

CORTESÍA/ Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México.

Por lo anterior, para mañana miércoles 27 de agosto de este 2025 el programa Hoy No Circula aplica de forma habitual para los siguientes autos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex):

  • Automóviles con holograma 1 y 2.
  • Que tengan engomado color rojo y que el último dígito de sus placas termine en 3 y 4.
  • Carros foráneos con terminación de placas 3 y 4.

Mientras que los autos con los hologramas 00 y 0 están exentos de las limitaciones establecidas en el programa, así como los vehículos eléctricos e híbridos.

¿Cuál es el horario del Hoy No Circula?

Para que mañana puedas tomar tus precauciones, te recordamos que el horario del Hoy No Circula es desde las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, sin embargo, para los automóviles con placas foráneas, la restricción será de 5:00 a 11:00 horas.

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula?

Ciudad de México

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Cuajimalpa de Morelos
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Tláhuac
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Estado de México

  • Almoloya de Juárez - Valle de Toluca
  • Calimaya - Valle de Toluca
  • Chapultepec - Valle de Toluca
  • Lerma - Valle de Toluca
  • Metepec - Valle de Toluca
  • Mexicaltzingo - Valle de Toluca
  • Ocoyoacac - Valle de Toluca
  • Otzolotepec - Valle de Toluca
  • Rayón - Valle de Toluca
  • San Antonio la Isla - Valle de Toluca
  • San Mateo Atenco - Valle de Toluca
  • Temoaya - Valle de Toluca
  • Tenango del Valle - Valle de Toluca
  • Toluca - Valle de Toluca
  • Xonacatlán - Valle de Toluca
  • Zinacantepec - Valle de Toluca
  • Almoloya del Río - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Atizapán - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Capulhuac - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Texcalyacac - Valle de Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Santiago Tianguistenco - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Xalatlaco - Valle de Santiago Tianguistenco
  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chicoloapan
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalneplantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco

