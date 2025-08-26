Hoy No Circula miércoles 27 de agosto de 2025: Autos que descansan en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula limita la circulación de los autos en función del último dígito de la placa y el color del engomado, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de México. Según el informe más reciente del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (CDMX), con corte a las 21:00 horas, la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada es buena por lo que los niveles de contaminación no son lo suficientemente altos como para que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) active la contingencia ambiental.Por lo anterior, para mañana miércoles 27 de agosto de este 2025 el programa Hoy No Circula aplica de forma habitual para los siguientes autos en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex):Mientras que los autos con los hologramas 00 y 0 están exentos de las limitaciones establecidas en el programa, así como los vehículos eléctricos e híbridos.Para que mañana puedas tomar tus precauciones, te recordamos que el horario del Hoy No Circula es desde las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, sin embargo, para los automóviles con placas foráneas, la restricción será de 5:00 a 11:00 horas.NA