Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este miércoles 27 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 54%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15