Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de agosto de 2025

El clima en Mazamitla para este miércoles 27 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 83%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

