Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el miércoles 27 de agosto de 2025

El clima en Tlaquepaque para este miércoles 27 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Jueves 28 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 29 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Sábado 30 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Domingo 31 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Lunes 1 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 2 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

