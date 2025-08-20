Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este miércoles 20 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 52%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Jueves 21 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

