Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 20 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 48%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

