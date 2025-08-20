Miércoles, 20 de Agosto 2025

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

El clima en Chapala para este miércoles 20 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 58%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

