Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este miércoles 20 de agosto determina que estará con nubes dispersas con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Jueves 21 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Domingo 24 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Martes 26 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Miércoles 27 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

