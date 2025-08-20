Miércoles, 20 de Agosto 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de agosto de 2025

El clima en Zapopan para este miércoles 20 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 40%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

