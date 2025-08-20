Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de agosto de 2025

El clima en Tonalá para este miércoles 20 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Martes 26 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto