Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de agosto de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este miércoles 20 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Martes 26 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14