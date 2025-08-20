Miércoles, 20 de Agosto 2025

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

Por: Redacción web .

El clima en Tepatitlán de Morelos para este miércoles 20 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 38%.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

