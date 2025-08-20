Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de agosto de 2025

El clima en Tlaquepaque para este miércoles 20 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 40%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

