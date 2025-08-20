Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 20 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 62% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 42%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan