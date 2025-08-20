Miércoles, 20 de Agosto 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este miércoles 20 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 62% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 42%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

