Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 20 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

