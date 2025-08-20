Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de agosto de 2025

El clima en Mazamitla para este miércoles 20 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 44%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Martes 26 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 13

Miércoles 27 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

