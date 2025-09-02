Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 2 de septiembre de 2025

El clima en Monterrey para este martes 2 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 58%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 21 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Jueves 4 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 25

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

