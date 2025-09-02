Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 2 de septiembre de 2025

El clima en Tonalá para este martes 2 de septiembre prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

