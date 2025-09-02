Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 2 de septiembre de 2025

El clima en El Salto para este martes 2 de septiembre determina que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 59%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

