Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 2 de septiembre de 2025

El clima en Guadalajara para este martes 2 de septiembre informa que estará con lluvia de gran intensidad con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 50%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

