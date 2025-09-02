Martes, 02 de Septiembre 2025

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 2 de septiembre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 2 de septiembre determina que estará con lluvia de gran intensidad con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

