Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 2 de septiembre de 2025

El clima en Cancún para este martes 2 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 52%.

Según se anuncia, el clima presenta un 86% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 25

Viernes 5 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Sábado 6 de septiembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

Martes 9 de septiembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 26

