Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 2 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

El clima en Chapala para este martes 2 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 66%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

