Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 2 de septiembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 2 de septiembre anticipa que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13