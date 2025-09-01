Beca Rita Cetina: ¿Cuándo inicia el registro? Agenda la fecha

La Beca Rita Cetina , uno de los programas prioritarios del Gobierno de México para respaldar a estudiantes de educación básica, tuvo un ajuste en su calendario de inscripción para el ciclo escolar 2025-2026.

Aunque en un inicio se había previsto abrir el registro para alumnos de preescolar y primaria, la Presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en su conferencia del 29 de agosto que por ahora solo los estudiantes de secundaria podrán incorporarse al programa. Los de primaria deberán esperar hasta 2026.

“El próximo año inicia la beca ya para todos, niños y niñas de primaria. Ya la tienen las de secundaria”, señaló la mandataria en la Mañanera del Pueblo.

Inicio del registro para secundaria

El registro de la Beca Rita Cetina comenzará el lunes 15 de septiembre de 2025, exclusivamente para alumnas y alumnos de secundaria. Como requisito central, los beneficiarios deberán contar con su Llave MX, la plataforma digital del gobierno para realizar trámites en línea.

Para obtener la Llave MX es necesario ingresar a la página oficial y crear una cuenta con los siguientes datos: CURP, código postal, dirección, medios de contacto y una contraseña personal.

Antes de registrarte asegúrate de contar con lo siguiente:

De la madre, padre o tutor:

CURP ¿No la conoces? consúltala aquí

Número celular

Correo electrónico

Identificación oficial

Comprobante de domicilio (de los últimos 3 meses)

Del estudiante o estudiantes a registrar:

CURP ¿No la conoces? consúltala aquí

Los estudiantes deben ser de nivel secundaria y estar inscritos en una escuela pública en el ciclo escolar 2024-2025.

Pasos para el registro

Registrarte como tutor en la plataforma

Da clic en la opción Siguiente para iniciar sesión

Completar tu información de domicilio del tutor

Registrar a cada uno de los estudiantes de la Familia

Al tener todos los estudiantes registrados da clic en el botón terminar

Listo, has concluido de manera exitosa de tus estudiantes

¿De cuánto es el apoyo otorgado?

El apoyo se entregará cada dos meses.

Mil 900 pesos a cada familia con al menos un estudiante inscrito en escuela pública de nivel secundaria.

700 pesos más por cada estudiante adicional inscrito en escuelas públicas de nivel secundaria.

Recomendación para primaria

Aunque la inscripción de primaria no abrirá hasta 2026, las autoridades invitan a madres, padres y tutores a adelantar la creación de la Llave MX. De este modo, cuando llegue la convocatoria para ese nivel educativo, los solicitantes ya tendrán listo el acceso a la plataforma y podrán registrarse sin contratiempos.

