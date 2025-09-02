Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 2 de septiembre de 2025

El clima en Mazamitla para este martes 2 de septiembre prevé que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 68%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

