Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 2 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 2 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 72%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25