Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 2 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 2 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 72%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

