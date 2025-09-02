Martes, 02 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 2 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 2 de septiembre de 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 2 de septiembre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 2 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 72%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 3 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Jueves 4 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Viernes 5 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Sábado 6 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Domingo 7 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Lunes 8 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Martes 9 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tapalpa
Clima en Tlaquepaque
Clima en Tonalá
Clima en Ciudad de México
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Mazamitla
Clima en Monterrey
Clima en Guadalajara
Clima en El Salto
Clima en Chapala
Clima en Zapopan
Clima en Cancún
Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Temas

  • Clima en Puerto Vallarta
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones