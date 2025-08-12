Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 12 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este martes 12 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se establece, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Domingo 17 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 23Lunes 18 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta