Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 12 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este martes 12 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se establece, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 43%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Domingo 17 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 23

Lunes 18 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 25

