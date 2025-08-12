Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 12 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este martes 12 de agosto informa que estará con lluvia de gran intensidad con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

