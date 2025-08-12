Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 12 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este martes 12 de agosto determina que estará con lluvia de gran intensidad con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

