Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 12 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este martes 12 de agosto determina que estará con lluvia de gran intensidad con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga