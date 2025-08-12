Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 12 de agosto de 2025

El clima en Chapala para este martes 12 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 67%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

