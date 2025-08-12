Martes, 12 de Agosto 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 12 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este martes 12 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 61%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

