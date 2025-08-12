Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 12 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este martes 12 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 60%.

Según se comunicó, el clima presenta un 75% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 13 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Jueves 14 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Martes 19 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

