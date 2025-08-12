Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 12 de agosto de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 12 de agosto determina que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 95% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

