Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el martes 12 de agosto de 2025

El clima en Tonalá para este martes 12 de agosto determina que estará con lluvia de gran intensidad con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 39%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15