Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 12 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 12 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

