Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 12 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este martes 12 de agosto informa que estará con lluvia moderada con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 55%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24