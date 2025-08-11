Para muchos trabajadores en México, el crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) representa la oportunidad de adquirir su primer hogar. Sin embargo, antes de solicitarlo, es crucial entender cómo funciona, qué requisitos son necesarios y qué alternativas existen para aprovecharlo al máximo.

¿Cuál es el proceso de precalificación?

El primer paso para acceder a un crédito Infonavit es pasar por la precalificación , un proceso que puedes realizar a través de "Mi Cuenta Infonavit".

Durante esta evaluación, se revisan diversos factores, como tu edad, salario, ahorro en la Subcuenta de Vivienda, las semanas cotizadas, tu historial en buró de crédito y algunos indicadores relacionados con tu empleador.

En la actualidad, el puntaje T1000 determina el porcentaje del crédito máximo que puedes recibir. Cuanto mayor sea tu puntaje, mejores serán las condiciones del préstamo , por lo que es esencial mantener al día tus aportaciones y tu historial crediticio.

¿Cuáles son los tipos de crédito, monto y plazos?

El Infonavit puede otorgar créditos de hasta 2.83 millones de pesos, dependiendo de tu puntaje, que se calcula considerando factores como tu edad, salario, ahorros acumulados y el tipo de financiamiento que escojas. Los plazos de pago pueden llegar hasta los 30 años, siempre y cuando tu edad más el plazo no superen los límites de 70 años para hombres y 75 para mujeres.

El Infonavit ofrece distintas opciones de crédito hipotecario, adaptadas a tus necesidades, como la compra, construcción, remodelación o reparación de una vivienda, o incluso la adquisición de un terreno para edificar desde cero.

Pasos para solicitar tu crédito

Para asegurar que tu solicitud de crédito se realice de manera correcta, sigue estos pasos:

Consulta tu precalificación: Ingresa a "Mi Cuenta Infonavit" para conocer tu puntaje, el monto estimado que podrías recibir y los requisitos necesarios.

Realiza el curso obligatorio: Completa el curso en línea "Saber más para decidir mejor" y guarda la constancia.

Reúne la documentación: Prepara tu acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante bancario con CLABE y la constancia del curso.

Elige tu modalidad de crédito: Escoge entre opciones como el crédito tradicional, Infonavit Total o esquemas combinados con bancos si necesitas un monto adicional.

Acepta la oferta vinculante: Firma la oferta y acude al notario para formalizar el crédito, haciendo seguimiento a través de "Mi Cuenta".

Si el monto otorgado no es suficiente para cubrir el costo total de la propiedad que deseas, puedes combinar el crédito Infonavit con un préstamo bancario mediante programas como "Cofinavit" o "Cuenta Infonavit + Crédito Bancario", lo que te permitirá aumentar el presupuesto disponible.

Consejos para mejorar tu puntaje

Si deseas maximizar tus posibilidades de obtener un crédito Infonavit favorable, aquí te dejamos algunas recomendaciones para mejorar tu puntaje:

Mantén tus aportaciones al día, sin interrupciones durante los bimestres.

Autoriza la consulta de tu Buró de Crédito para acceder a un mayor porcentaje del crédito máximo.

Aumenta tus ahorros en la Subcuenta de Vivienda siempre que sea posible.

Asegúrate de que tu empleador esté al corriente con las aportaciones y que no haya periodos sin cotizar.

Con información de SUN.

EE