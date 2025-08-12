Martes, 12 de Agosto 2025

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el martes 12 de agosto de 2025

El clima en Tlaquepaque para este martes 12 de agosto determina que estará con lluvia de gran intensidad con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

