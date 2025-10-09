Huracán "Priscilla" deja cubiertas de arena zonas peatonales de Mazatlán

Banquetas y algunas zonas peatonales de Mazatlán quedaron invadidas de arena por el desplazamiento del huracán “Priscilla”, de categoría dos, cerca de las costas del Pacífico. Un fuerte oleaje y las marejadas fueron parte de los efectos de este fenómeno natural.

Para eliminar la arena arrastrada del mar por las inmensas olas en el malecón, se formaron varios grupos de limpieza con 122 trabajadores municipales. Con la tarea de limpieza se logró el levantamiento de 42 metros cúbicos de arena.

El fenómeno natural que el lunes pasado obligó a la capitanía del puerto a restringir la navegación de embarcaciones menores y al ayuntamiento cerrar los accesos de bañistas a las playas como medida de protección por el inmenso oleaje que se presentó, arrojó grandes cantidades de área a las banquetas y área peatonal del malecón.

La presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, dijo que instruyó al personal de Aseo y Limpia a contribuir al restablecimiento de los espacios públicos, una vez que pasaron los efectos del huracán "Priscilla", el cual generó lluvias de baja intensidad.

Sobre los 42 metros cúbicos de arena que se recolectaron en los espacios públicos donde las grandes olas los depositó, fueron retirados, por lo que se abrió el tránsito peatonal de los ciudadanos y visitantes al puerto.

