Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 18 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este lunes 18 de agosto prevé que estará con cielo claro con 37 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 37%.Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25