Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 18 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este lunes 18 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 58%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.Martes 19 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Miércoles 20 de agosto de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Jueves 21 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Viernes 22 de agosto de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Lunes 25 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25