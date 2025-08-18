Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 18 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este lunes 18 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 58%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 19 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Miércoles 20 de agosto de 2025: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Jueves 21 de agosto de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 22 de agosto de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Lunes 25 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

