Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el lunes 18 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Redacción web

El clima en Tonalá para este lunes 18 de agosto informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se anuncia, el clima presenta un 45% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

