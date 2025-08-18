Lunes, 18 de Agosto 2025

Jalisco |

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 18 de agosto de 2025

Redacción web

El clima en Guadalajara para este lunes 18 de agosto prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Según se informó, el clima presenta un 59% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 39%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

