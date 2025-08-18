Lunes, 18 de Agosto 2025

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el lunes 18 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

El clima en Tlaquepaque para este lunes 18 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se anuncia, el clima presenta un 57% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

