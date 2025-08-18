Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 18 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 18 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

