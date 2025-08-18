Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 18 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 18 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún