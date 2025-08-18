Lunes, 18 de Agosto 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 18 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este lunes 18 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 56%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 14

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Lunes 25 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

